ИС "Параграф" приглашает на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА: "Социальные отпуска: порядок предоставления"
16 января 2017, 11:18
Вебинар посвящен памяти выдающегося казахстанского ученого Кузяриной Алевтины Сергеевны.
Дамы и господа!
19 января 2017 года в 10:00 часов по времени Астаны ИС "Параграф" приглашает вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА: "Социальные отпуска: порядок предоставления".
Вебинар посвящен памяти выдающегося казахстанского ученого, доцента кафедры публично-правовых дисциплин (трудовое право и право социального обеспечения) Академии юриспруденции - Высшей школы права «Адилет», члена рабочих групп по подготовке Трудовых кодексов 1995 и 2003 гг. Кузяриной Алевтины Сергеевны.
Согласно п.4 ст. 87 ТК РК, под социальным отпуском понимается освобождение работника от работы на определенный период в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, получения образования без отрыва от производства и для иных социальных целей. Каковы особенности и порядок предоставления социального отпуска? Как на практике действует данное право граждан? Насколько защищены в социальном плане женщины, находящиеся в отпуске по беременности и уходу за ребенком? Об этом и другом мы поговорим с ведущей - Гилевой Натальей Васильевной, признанным экспертом в области трудового права.
Рекомендуем задать вопрос ведущей до мероприятия.
Участие бесплатное по предварительной регистрации. Внимание! Количество мест ограничено! Ждем Вас!
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839383-29b6f0ce79a85dfd7f054d6343b4f7d3
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также