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ИС "Параграф" приглашает на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА: "Социальные отпуска: порядок предоставления"

16 января 2017, 11:18

Вебинар посвящен памяти выдающегося казахстанского ученого Кузяриной Алевтины Сергеевны.


Дамы и господа!

19 января 2017 года в 10:00 часов по времени Астаны ИС "Параграф" приглашает вас на бесплатный вебинар ПРАВМЕДИА: "Социальные отпуска: порядок предоставления".

Вебинар посвящен памяти выдающегося казахстанского ученого, доцента кафедры публично-правовых дисциплин (трудовое право и право социального обеспечения) Академии юриспруденции - Высшей школы права «Адилет», члена рабочих групп по подготовке Трудовых кодексов 1995 и 2003 гг. Кузяриной Алевтины Сергеевны.

Согласно п.4 ст. 87 ТК РК, под социальным отпуском понимается освобождение работника от работы на определенный период в целях создания благоприятных условий для материнства, ухода за детьми, получения образования без отрыва от производства и для иных социальных целей. Каковы особенности и порядок предоставления социального отпуска? Как на практике действует данное право граждан? Насколько защищены в социальном плане женщины, находящиеся в отпуске по беременности и уходу за ребенком? Об этом и другом мы поговорим с ведущей - Гилевой Натальей Васильевной, признанным экспертом в области трудового права.

Рекомендуем задать вопрос ведущей до мероприятия.

Участие бесплатное по предварительной регистрации. Внимание! Количество мест ограничено! Ждем Вас!

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