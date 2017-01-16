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В МЗСР РК назвали фейковые аккаунты министерства в соцсетях

16 января 2017, 11:27

Аккаунты «Министерство здравоохранения», созданные в Instagam, являются фейком. МЗСР РК не имеет там официальной страницы.


Ряд аккаунтов под названием «Министерство здравоохранения Казахстана» в социальной сети Instagram созданы неизвестными лицами и являются фейком, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Любая информация, размещенная на них, не является официальной позицией Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан (МЗСР РК). На сегодняшний день МЗСР РК не имеет официальной страницы в указанной социальной сети", - отмечается в информации МЗСР.

В этой связи представителями министерства будет направлено письмо в Министерство информации и коммуникаций РК для принятия соответствующих мер.

Напомним, вся достоверная и оперативная информация касательно деятельности МЗСР РК размещена на официальном сайте https://www.mzsr.gov.kz.

Фото: LIVEsurf.ru

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