В РК утверждены правила составления и представления бюджетной отчетности госучреждениями

Они введены в действие с 28 декабря 2016 года.

Приказом Министра финансов РК от 2 декабря 2016 года утверждены Правила составления и представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета, сообщает Zakon.kz.





Указывается, что государственные учреждения и администраторы бюджетных программ, содержащиеся за счет республиканского и местных бюджетов, и уполномоченные органы по исполнению бюджета составляют отчеты в объеме и по формам, установленным Правилами.





Как отмечается, формы отчетов заполняются в точном соответствии с предусмотренными в них показателями. Изменение показателей и их кодов в утвержденных формах отчетов или внесение в них дополнительных показателей не допускается.





Изменения данных отчетностей, относящихся как к текущему отчетному периоду, так и к предыдущему периоду (после их утверждения), производятся в бюджетной отчетности, составленной за период, в котором были обнаружены искажения данных.





В случае внесения администратором республиканских бюджетных программ изменений в бюджетную отчетность подведомственных государственных учреждений, администратор республиканских бюджетных программ направляет подведомственным государственным учреждениям, в бюджетную отчетность которых были внесены изменения, письменное уведомление о внесенных изменениях, с указанием причин внесения изменений, за подписью руководителя и главного бухгалтера.





Государственное учреждение в соответствии с изменениями, внесенными администраторами бюджетных программ, вносит изменения в свой экземпляр бюджетной отчетности в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного уведомления администратора бюджетных программ.





Исправления в бюджетную отчетность государственного учреждения вносятся только на основании письменного уведомления администратора республиканских бюджетных программ по результатам рассмотрения им отчета подведомственного государственного учреждения, с обязательным соблюдением порядка внесения исправлений, установленного пунктом 3 Правил.





В случае наличия замечаний и необходимости внесения изменений в бюджетную отчетность администратора республиканских бюджетных программ ведомство, осуществляющее в пределах компетенции центрального исполнительного органа реализационные и контрольные функции в сфере исполнения республиканского бюджета и обслуживания исполнения местных бюджетов, Национального фонда РК, отклоняет в информационной системе (ИС) бюджетную отчетность администратора республиканских бюджетных программ для внесения соответствующих изменений, с указанием причины отклонения. Администратор республиканских бюджетных программ после внесения соответствующих изменений в бюджетную отчетность вновь направляет ее ведомству.





В случае внесения администратором местных бюджетных программ изменений в бюджетную отчетность подведомственных государственных учреждений, администратор местных бюджетных программ направляет подведомственным государственным учреждениям, в бюджетную отчетность которых были внесены изменения, письменное уведомление о внесенных изменениях, с указанием причин внесения изменений, за подписью руководителя и главного бухгалтера.





Государственное учреждение в соответствии с изменениями, внесенными администраторами местных бюджетных программ, вносит изменения в свой экземпляр отчета.





В случае внесения местным уполномоченным органом по исполнению бюджета изменений в отчет администратора местных бюджетных программ, последним исправления в бюджетную отчетность вносится в аналогичном порядке.





Адресная часть бюджетных форм заполняется в следующем порядке:





реквизит «Администратор бюджетных программ» - наименование и код администратора бюджетных программ из Функциональной классификации расходов бюджета Единой бюджетной классификации РК;

реквизит «Государственное учреждение» - наименование государственного учреждения и его код в соответствии со Справочником государственных учреждений, финансируемых из республиканского и местных бюджетов;

реквизит «Периодичность» - указывается период бюджетной отчетности;

реквизит «Единица измерения» - тысяч тенге;

реквизит «Вид бюджета» - вид бюджета.





Годовая бюджетная отчетность составляется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным за календарный период с 1 января по 31 декабря.





Квартальная отчетность составляется по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего финансового года.





Месячная бюджетная отчетность составляется на 1-е число месяца, следующего за отчетным.





Сроки представления бюджетной отчетности для администраторов республиканских бюджетных программ устанавливаются ведомством, за исключением отчетов о кредиторской и дебиторской задолженностях по состоянию на 1 апреля и на 1 октября, для администраторов местных бюджетных программ - местными уполномоченными органами по исполнению бюджета.





Государственные учреждения представляют бюджетную отчетность в сроки, установленные администраторами бюджетных программ и доведенные ими до государственных учреждений до даты представления бюджетной отчетности.





Бюджетная отчетность государственных учреждений и администраторов местных бюджетных программ представляется в электронном виде и на бумажном носителе с пронумерованными страницами и оглавлением. Администраторы местных бюджетных программ представляют бюджетную отчетность соответствующему местному уполномоченному органу по исполнению бюджета.





Перечень форм бюджетной отчетности государственных учреждений, администраторов бюджетных программ и уполномоченных органов по исполнению бюджета указан согласно приложению 1 к Правилам.

Форма представления бюджетной отчетности государственными учреждениями, администраторами бюджетных программ и уполномоченными органами по исполнению бюджета указана согласно приложению 2 к Правилам.





Датой представления бюджетной отчетности для государственного учреждения считается день фактической передачи ее по принадлежности, за исключением государственных учреждений, находящихся в других населенных пунктах, для которых датой представления бюджетной отчетности является дата ее отправления, обозначенная в штемпеле почтового предприятия, но не позднее 5 календарных дней до даты представления бюджетной отчетности.





В случае совпадения срока, установленного для представления отчетности с выходным (нерабочим) днем, бюджетная отчетность представляется на следующий за ним первый рабочий день.





Администраторы республиканских бюджетных программ предоставляют ведомству информацию необходимую для подготовки отчета об исполнении республиканского бюджета





При составлении бюджетной отчетности необходимо руководствоваться Бюджетным кодексом РК и порядком заполнения форм бюджетной отчетности, изложенными в настоящих Правилах.





Приказ введен в действие с 28 декабря 2016 года.



