Утренняя сессия: USDKZT_TOM = 333,02, CNYKZT_TOD = 48,5842 (+0,0889)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+1 в тенге (USDKZT_TOM), евро с расчетами Т+0 (EURKZT_TOD) и T+1 в долларах США (EURUSD_TOM), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Торги долларом США с расчетами Т+0 в тенге (USDKZT_TOD), евро с расчетами T+0 в долларах США (EURUSD_TOD) сегодня на KASE не проводились в связи с праздничным днем 16 января в США (День Мартина Лютера Кинга). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 15 членов валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+1 в тенге составил 333,02 тенге за доллар, объем торгов - 26 500 тыс. USD.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+1 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 48,5842 тенге за юань (+0,0889 тенге), объем торгов - 600 тыс. юаней (-350 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.