Qazaq Air не подтверждает информацию о нетрезвом экипаже
16 января 2017, 11:59
По неофициальной версии пассажиров, члены экипажа были замечены в одной из гостиниц за распитием алкогольных напитков.
Напомним, что рейс под номером IQ -3960, который должен был вылететь из Атырау 15 января в 17:15 был сначала перенесен, а затем и вовсе отменен без объяснения причин, передает "Мой город".
Пресс-секретарь авиакомпании данную версию не подтверждает.
- Официально рейс сообщением Атырау-Актобе был перенесен по операционным причинам, а именно - из-за замены экипажа. Его перенесли на утреннее время - на 7:00 по времени Астаны 16 января. 20 иногородних пассажиров были размещены в гостинице, также им были оплачены услуги проживания и питания. Всего же на отмененный рейс приобрели билеты 46 пассажиров, - рассказала пресс-секретарь компании "Qazaq Air" Ляззат Набиева.
Информацию о нетрезвом пилоте на своей странице в Facebook вчера вечером также разместил известный блогер, экономический обозреватель и общественный омбудсмен Денис Кривошеев.
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