Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2016 году составил 100,8%

Экономический сектор

Краткосрочный экономический индикатор в январе-декабре 2016г. к январю-декабрю 2015г. составил 100,8%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

Объем инвестиций в основной капитал в январе-декабре 2016г. составил 7718,8 млрд. тенге, что на 5,1% больше, чем в 2015 году.

Объем промышленного производства в январе-декабре 2016г. составил 18559,2 млрд. тенге в действующих ценах, что на 1,1% меньше, чем в 2015г. В обрабатывающей промышленности производство увеличилось на 0,7%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - на 0,4%. В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство уменьшилось на 2,7%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов - на 4,6%.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского хозяйства в январе-декабре 2016г. составил 3615,8 млрд. тенге, что больше на 5,5% чем в 2015г.

По отрасли «Транспорт» индекс физического объема в январе-декабре 2016г. составил 103,8%.

Объем грузооборота в январе-декабре 2016г. составил 514,7 млрд. ткм (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) или 100,5% к январю-декабрю 2015г. Объем пассажирооборота составил 264,1 млрд. пкм и вырос на 4%.

По отрасли «Связь» индекс физического объема в январе-декабре 2016г. составил 98%.

По отрасли «Торговля» индекс физического объема в январе-декабре 2016г. составил 98,6%.

Объем розничной торговли за январь-декабрь 2016г. составил 7661,8 млрд. тенге или 100,9% к уровню соответствующего периода 2015г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь-декабрь 2016г. составил 18429,6 млрд. тенге или 97,3% к уровню соответствующего периода 2015г. (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2016г. составил 55298,7 млн. долларов CША и по сравнению с январем-ноябрем 2015г. уменьшился на 21,4%, в том числе экспорт - 32732,1 млн. долларов США (на 22,2% меньше), импорт 22566,6 млн. долларов США (на 20,1% меньше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 января 2017г. составило 383850 единиц и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,5%, в том числе 374912 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 236103, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 227613 единиц.

Индекс потребительских цен в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. составил 108,5%. Цены на продовольственные товары повысились на 9,7%, непродовольственные - на 9,5%, платные услуги для населения - на 6,1%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в декабре 2016г. по сравнению с декабрем 2015г. повысились на 15,5%.

Социальный сектор

Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в ноябре 2016г. составили 74622 тенге, что на 2,3% выше, чем в ноябре 2015г., реальные денежные доходы за указанный период уменьшились на 5,9%.

Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника по оценке в декабре 2016 г. составила 151770 тенге.

Численность безработных по оценке в декабре 2016г. составила 447,6 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к рабочей силе (экономически активное население). Численность лиц, зарегистрированных в органах занятости в качестве безработных, на конец декабря 2016г. составила 37,5 тыс. человек или 0,4% к рабочей силе (экономически активное население).