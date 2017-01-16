В Казахстане отменен «желтый» уровень террористической опасности
16 января 2017, 16:48
Действие умеренного («желтого») уровня террористической опасности отменяется с 16 января текущего года.
5 июля 2016 года на всей территории Республики Казахстан установлен умеренный («желтый») уровень террористической опасности. Принятыми мерами на ранней стадии нейтрализована деятельность радикальных групп и отдельных приверженцев «джихадизма» в г.Астане, Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Карагандинской областях. В результате предотвращены террористические атаки в местах массового скопления населения, нападения на сотрудников правоохранительных и специальных органов, военнослужащих, некоторые категории гражданских лиц, передает zakon.kz со ссылкой на столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.
При этом, государственными органами реализованы комплекс мер, нацеленный на повышение уровня антитеррористической защищенности населения и объектов, уязвимых в террористическом отношении.
На текущий момент оперативная обстановка по линии противодействия терроризму и религиозному экстремизму контролируется. Предпосылок к её обострению не отмечается.
Таким образом, руководствуясь пунктами 8 и 13 Указа Президента Республики Казахстан «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» от 9 августа 2013 года № 611, приказом Председателя КНБ Республики Казахстан – руководителя Республиканского оперативного штаба по борьбе с терроризмом от 13 января 2017 года №14-ПА действие умеренного («желтого») уровня террористической опасности отменяется с 16 января текущего года.
Фото: pavon.kz
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