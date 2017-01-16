Холдинг «Байтерек» и арабский фонд «Mubadala» вместе займутся софинансированием инфраструктурных проектов в Казахстане

Партнерство с национальным фондом благосостояния «Mubadala Development Company PJSC» Ерболат Досаев обсудил во время встречи с заместителем главного управляющего группы и главным управляющим по развивающимся секторам фонда Валидом Аль Мокарраб Аль Мухаири.

В рамках официального визита Главы государства Нурсултана Назарбаева в Объединенные Арабские Эмираты, Председатель Правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Ерболат Досаев встретился с представителями бизнес – кругов, руководителями ведущих арабских институтов развития и финансовых организаций.





Партнерство с национальным фондом благосостояния «Mubadala Development Company PJSC» Ерболат Досаев обсудил во время встречи с заместителем главного управляющего группы и главным управляющим по развивающимся секторам фонда Валидом Аль Мокарраб Аль Мухаири.





Стороны подписали Соглашение о соинвестировании, которые предусматривает совместное финансирование инфраструктурных и иных проектов на территории Республики Казахстан и других приоритетных рынках, как через созданный дочерней организацией Холдинга «Байтерек» АО "Kazyna Capital Management" Фонд «Kazakhstan Infrastructure Fund C.V.», так и с использованием других механизмов.





«В целях дальнейшего развития нашей совместной инициативы - реализации инфраструктурных и индустриальных проектов, мы планируем создать взаимную инвестиционную платформу», - отметил Ерболат Досаев.

Ерболат Досаев подчеркнул, что богатый опыт фонда «Mubadala» по финансированию инфраструктурных проектов на развивающихся рынках и активная деятельность группы компаний Холдинга «Байтерек» по диверсификации отечественной экономики будут способствовать дальнейшему долгосрочному развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами.





АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» создан в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 22 мая 2013 года. Целью создания Холдинга является содействие развитию и диверсификации экономики, привлечение инвестиций, развитие кластеров и совершенствование системы корпоративного управления в его дочерних организациях. В Холдинг входят: АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фонд Казахстана», АО «Жилстройсбербанк», АО «Казахстанская ипотечная компания», АО «КазЭкспортГарант», АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Национальное агентство по технологическому развитию», АО «Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов», АО «KazynaCapitalManagement», АО «Байтерек девелопмент», ТОО «Kazakhstan Project Preparation Fund». Холдинг имеет права владения и пользования государственным пакетом акций этих компаний. Пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" т. 8(7172) 919204, сайт: www.baiterek.gov.kz





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