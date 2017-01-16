Пять стран консолидируют две трети внешнего долга Казахстана

За три квартала 2016 года Топ-5 заемщиков нарастили долговой портфель на 13,6% до 109,6 миллиарда долларов.

Почти 64% внешнего долга Казахстана перед пулом крупнейших заемщиков приходится на межфирменную задолженность в виде прямых инвестиций. Это наименее рисковая задолженность для страны, так как аффилированные кредиторы разделяют риски неплатежеспособности заемщика, сообщает Zakon.kz .





Нидерланды за три квартала 2016 года увеличили объем займов на 7,5% до 46,6 миллиарда тенге - это 28,2% от всего валового долга Казахстана. Из них 44,8 миллиарда (96,3%) составляют прямые инвестиции.





Великобритания, второй по величине кредитор Казахстана, нарастила портфель займов к итогу 2015 года на 4,6%. Долговой портфель Казахстана перед Лондоном - 26,1 миллиарда долларов. Великобритания консолидирует 42% займов органов госуправления - 5,3 из 12,7 миллиарда долларов.





Соединенные Штаты в рэнкинге крупнейших кредиторов Казахстана поднялись на третье место с показателе м в 12,9 миллиарда долларов. Также, как и Нидерланды, Америка основной портфель займов Казахстану держит в прямых инвестициях.





Китай к итогу 2015 года сократил объем займов на 7% с 13,2 до 12,3 миллиарда долларов. КНР предпочитает не рисковать, а выстраивает политику финансирования Казахстана на возвратных кредитах. Доля прямых инвестиций в портфеле займов Казахстану составляет всего 7,1%.





Замыкает пятерку крупнейших кредиторов Казахстана Франция, с объемом займов в 11,7 миллиарда долларов.



