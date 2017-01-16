В Европе выбран лучший автомобиль для геев

Самым «гейским» автомобилем 2016 года в Европе был признан итальянский родстер Fiat 124 Spider.

Организаторы премии European Gay Car of the Year объявили, что по итогам голосования этой модели удалось обойти ближайших конкурентов — суперкар Aston Martin DB11 и седан Alfa Romeo Giulia. Всего в голосовании приняли участие 565 человек из Нидерландов, Франции, Германии и Великобритании, сообщает livecars.ru





Лучший автомобиль для геев в Европе выбирают с 2005 года. В 2015 году победителем стал японский родстер Mazda MX-5, на базе которого и построен Fiat 124 Spider.





«Итальянец» получил 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 или 160 лошадиных сил (в «горячей» версии Abarth – 170 лошадиных сил), задний привод, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и заднюю «многорычажку».