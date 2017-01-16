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В Европе выбран лучший автомобиль для геев

16 января 2017, 12:27

Самым «гейским» автомобилем 2016 года в Европе был признан итальянский родстер Fiat 124 Spider.


Организаторы премии European Gay Car of the Year объявили, что по итогам голосования этой модели удалось обойти ближайших конкурентов — суперкар Aston Martin DB11 и седан Alfa Romeo Giulia. Всего в голосовании приняли участие 565 человек из Нидерландов, Франции, Германии и Великобритании, сообщает livecars.ru.

Лучший автомобиль для геев в Европе выбирают с 2005 года. В 2015 году победителем стал японский родстер Mazda MX-5, на базе которого и построен Fiat 124 Spider.

«Итальянец» получил 1,4-литровый турбомотор мощностью 140 или 160 лошадиных сил (в «горячей» версии Abarth – 170 лошадиных сил), задний привод, переднюю подвеску на двойных поперечных рычагах и заднюю «многорычажку».

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