Пять стран консолидируют две трети внешнего долга Казахстана

Почти 64% внешнего долга Казахстана перед пулом крупнейших заемщиков приходится на межфирменную задолженность в виде прямых инвестиций. Это наименее рисковая задолженность для страны, так как аффилированные кредиторы разделяют риски неплатежеспособности заемщика, сообщает Zakon.kz.

Нидерланды за три квартала 2016 года увеличили объем займов на 7,5% до 46,6 миллиарда тенге - это 28,2% от всего валового долга Казахстана. Из них 44,8 миллиарда (96,3%) составляют прямые инвестиции.

Великобритания, второй по величине кредитор Казахстана, нарастила портфель займов к итогу 2015 года на 4,6%. Долговой портфель Казахстана перед Лондоном - 26,1 миллиарда долларов. Великобритания консолидирует 42% займов органов госуправления - 5,3 из 12,7 миллиарда долларов.

Соединенные Штаты в рэнкинге крупнейших кредиторов Казахстана поднялись на третье место с показателе м в 12,9 миллиарда долларов. Также, как и Нидерланды, Америка основной портфель займов Казахстану держит в прямых инвестициях.

Китай к итогу 2015 года сократил объем займов на 7% с 13,2 до 12,3 миллиарда долларов. КНР предпочитает не рисковать, а выстраивает политику финансирования Казахстана на возвратных кредитах. Доля прямых инвестиций в портфеле займов Казахстану составляет всего 7,1%.

Замыкает пятерку крупнейших кредиторов Казахстана Франция, с объемом займов в 11,7 миллиарда долларов.

Как сообщает finprom.kz, общий объем внешнего долга Казахстана на 30 сентября 2016 года составил 165,4 миллиарда долларов, увеличение к итогу 2015 года на 7,8% (11,9 миллиарда долларов). Основную часть долга составляют корпоративные займы коммерческого сектора - 87,3%. На сектор госуправления приходится всего 7,7% внешнего долга страны.