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Новости за сегодня

Депутат Карагусова высказалась о досрочном изъятии пенсионных накоплений

 

Депутат Мажилиса Парламента РК Гульжана Карагусова высказала своё мнение о досрочном изъятии пенсионных накоплений, передает корреспондент Zakon.kz.

«Такой международный опыт есть, но там надо проводить большие актуарные расчеты. Не секрет, что у некоторых вкладчиков есть определенные деньги, но нужно оставить хотя бы средний уровень, чтобы после того, как он все сделает, у него было на что жить», - сказала она в кулуарах мажилиса.

По ее словам, этот вопрос надо «очень тщательно обсудить».

«Солидарной пенсии уже не будет, останется только две - накопительная и базовая пенсия. Когда я была министром, была очень низкая заработная плата, мы этот опыт изучали. Чтобы не получилось так, что потом человеку по выходу на пенсию не на что было жить», - пояснила Г.Карагусова.

 

Ксения Давыдова

 

16 января 2017, 15:28
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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