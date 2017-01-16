О состоянии розничной торговли в Республике Казахстан в январе-декабре 2016 года

Объем розничной торговли в январе - декабре 2016 года составил 7661,8 млрд. тенге или 100,9% к уровню соответствующего периода 2015г.

Объем реализации товаров торгующими предприятиями за аналогичный период составил 4120,4 млрд. тенге или 103,4% к уровню соответствующего периода прошлого года. При этом, по предприятиям крупного сегмента (с численностью работающих свыше 50 человек) по отношению к январю-декабрю 2015 года индекс физического объема розничной торговли составил 97,9%.

Объем розничной торговли индивидуальных предпринимателей, в том числе торгующих на рынках, занимает в общем объеме 46,2%, по сравнению с январем-декабрем прошлого года их объем снизился на 1,9%.

В структуре розничной торговли преобладают непродовольственные товары (64,3% к общему объему розничной торговли). Розничная реализация непродовольственных товаров уменьшилась на 1,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, продовольственных товаров увеличилась - на 6,2%.

На 1 январь 2017 года объем товарных запасов торговых предприятий (по отчитавшимся предприятиям) в розничной торговле составил 387,1 млрд. тенге, в днях торговли - 46 дней.

Наибольший удельный вес в общем объеме розничной торговли республики в январе-декабре 2016 года приходится на г. Алматы (28,3%), г. Астана (10,9%), Восточно-Казахстанскую (9,4%) и Карагандинскую (9%) области.