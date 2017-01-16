Назарбаев: 21 век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики

Нурсултан Назарбаев принял участие в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего» в городе Абу-Даби ОАЭ, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.





В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что саммит стал значимой частью глобального диалога политиков, ученых и экспертов в области продвижения чистых технологий в энергетике и энергоэффективности. – Эксперты уже называют его «дипломатией чистой энергии». Это особенно важно в условиях функционирования кардинально нового Парижского соглашения о климате, – сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства обратил внимание, что в 2015 году впервые инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность сравнялись с уровнем вложений в нефтегазовый сектор.





Президент Казахстана отметил, что в современных условиях ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом», отметив необходимость сценария обеспечения безопасного энергоэкологического состояния планеты. Глава государства подчеркнул, что ХХІ век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики, которые определят дальнейший вектор отрасли, отметив при этом, что энергетическая политика в мире остается разнонаправленной.





– В некоторых, богатых ресурсами странах мало задумываются о последствиях своей энергетической политики. В других государствах она строится на консервации собственных ресурсов и энергетической экспансии в третьи страны, – сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана выразил надежду, что деятельность саммита будет способствовать разработке и активному внедрению «чистых» энергетических национальных политик, подчеркнув необходимость извлечения преимуществ из новых источников энергии. – Раньше их могли себе позволить лишь развитые страны. Они же и обеспечили накопление знаний и технического опыта в новых энерготехнологиях. Сейчас самое время развивающимся странам подключиться к данному процессу, – сказал Глава государства.





Президент Казахстана отметил степень влияния энергетических трендов на транспорт.





– Электромобили сегодня набирают все большую популярность и доступность. Многие мегаполисы мира переходят на чистый общественный транспорт, – сказал Нурсултан Назарбаев.





В этой связи Президент Казахстана проинформировал участников саммита, что в прошлом году наша страна начала собственное производство электромобилей и намерена расширять его, а также запустить производство электроавтобусов.





Глава государства отметил деятельность Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, которое сумело объединить большую часть стран под лозунгом возобновляемой энергии, а также указал на важную роль «зеленых» финансов в развитии чистых источников энергии. – Рынок «зеленых» облигаций взлетел в последние годы, достигнув отметки 70 миллиардов долларов. Это в 6 раз больше, чем три года назад. Такие ценные бумаги могут принести большой синергетический эффект в возобновляемой энергетике, – сказал Нурсултан Назарбаев.





Президент Казахстана подчеркнул, что продвижение альтернативной энергетики и обеспечение защиты окружающей среды должно быть подкреплено отказом от военных ядерных программ.





– Казахстан представил свое видение путей решения наиболее острых проблем современности в Манифесте «Мир. ХХІ век». Наша страна с самого начала обретения независимости продвигает план по безъядерному мирному сосуществованию. Мы отказались от обладания четвертым по мощности арсеналом атомного оружия на планете, – сказал Глава государства.





Нурсултан Назарбаев также акцентировал внимание, что Казахстан является приверженцем использования мирного атома, и напомнил о принятом в 2015 году решении МАГАТЭ касательно создания на территории нашей страны Банка низкообогащенного ядерного топлива. – Он предназначен для государств, планирующих развивать атомную энергетику. Сегодня также активно изучается использование тория, как альтернативы урану. В связи с этим, эффективность атомной отрасли может быть значительно повышена, – сказал Глава государства.





Кроме того, Президент Казахстана отметил, что в нынешнем году столица нашей страны примет международную выставку «ЭКСПО-2017», после проведения которой на базе ее инфраструктуры будет размещен Международный финансовый центр «Астана». – Мы провели переговоры с Дубайским финансовым центром, договорились использовать его опыт в Казахстане, – сказал Нурсултан Назарбаев.





Глава государства подчеркнул, что на сессии Генеральной Ассамблее ООН он предложил на базе объектов выставки «ЭКСПО-2017» также создать Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Совместная деятельность МФЦА «Астана» и Центра по развитию зеленых технологий должна дать толчок развитию «зеленых» облигаций и исламских финансов в регионе.





Президент Казахстана отметил, что инициативы в области продвижения чистой энергетики являются хорошей платформой для сотрудничества. – Саммит должен дать старт новым формам взаимодействия стран и бизнеса в этой сфере, - сказал Нурсултан Назарбаев.





Завершая выступление, Глава государства пожелал всем участникам саммита плодотворных дискуссий и выработки полезных рекомендаций по обсуждаемым вопросам, а также принес поздравления с 45-летием образования Объединённых Арабских Эмиратов.





В рамках работы юбилейного Саммита Президент Казахстана принял участие в церемонии вручения международной премии в области энергии будущего Zyed Future Energy Prize. Премия учреждена в 2008 году и ежегодно вручается на Всемирном саммите «Энергия будущего» в рамках Недели устойчивого развития Абу-Даби от имени Наследного принца эмирата шейха Мухаммеда Аль Нахаяна. Награду, которая присуждается по 5 номинациям, вручает один из глав зарубежных государств в присутствии руководства ОАЭ. В этом году такой чести был удостоен Нурсултан Назарбаев.



