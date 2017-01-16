Топовую Tesla Model S подготовили для гонок
16 января 2017, 16:58
На «Теслах» будут соревноваться 10 команд и 20 пилотов – как мужчин, так и женщин.
Первый сезон кузовного чемпионата электрокаров Electric GT (EGT) еще не начался, но организаторы уже обновили машину: на смену гоночной Tesla Model S P85+, представленной прошлой осенью, пришел автомобиль в топовой спецификации P100D. Его показали на ежегодном мероприятии Autosport International Show в Бирмингеме.
От гражданского Model S P100D гоночный электромобиль отличается сниженной аж на 500 кг массой, подвеской, тормозными механизмами, сликами Pirelli, а также наличием каркаса безопасности. Двухмоторная полноприводная силовая установка выдает 585 киловатт (795 метрических л.с. или 778 bhp) и 995 Нм, разгон до 100 км/ч занимает всего 2,1 секунды. Для сравнения, дорожный электромобиль в новом режиме Ludicrous+ развивает 96 км/ч за 2,4 секунды.
На «Теслах» будут соревноваться 10 команд и 20 пилотов – как мужчин, так и женщин. Свое участие уже подтвердили несколько профессиональных спортсменов, в их числе – Стефан Уилсон, Оливье Ломбард, Дани Клос, Вики Пириа, Лейлани Мюнтер, Том Коронель, Элис Пауэлл, Рикарду Тейшейра, Том Онслоу, Эмма Кимиляйнен и Оливер Вебб. В сезоне будет семь этапов, которые пройдут на трассах Нюрбургринг, Эшторил, Муджелло, Брэндс-Хэтч, Зандворт и Поль Рикар. Каждый гоночный уикенд включит 20-минутную тренировку, 60-минутную квалификацию и два заезда на 60 километров – днем и в сумерках.
Текст: Александр Орехов
Фото: Electric GT
Via cartimes
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