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СМИ: в Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть

16 января 2017, 17:05

По факту смерти петербуржца проводится проверка.


В Санкт-Петербурге мужчина получил смертельную травму головы, упав с дивана, сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел 14 января. По информации издания, 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу, мужчины вместе выпивали. Во время застолья гость упал с дивана, ударился головой и скончался от полученной травмы до приезда скорой.

По факту смерти петербуржца проводится проверка.

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