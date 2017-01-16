СМИ: в Петербурге мужчина упал с дивана и разбился насмерть
16 января 2017, 17:05
По факту смерти петербуржца проводится проверка.
В Санкт-Петербурге мужчина получил смертельную травму головы, упав с дивана, сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел 14 января. По информации издания, 46-летний житель северной столицы пришел в гости к другу, мужчины вместе выпивали. Во время застолья гость упал с дивана, ударился головой и скончался от полученной травмы до приезда скорой.
По факту смерти петербуржца проводится проверка.
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