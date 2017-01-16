Убийцу посла Карлова похоронили на безымянном кладбище в Анкаре
16 января 2017, 17:38
Согласно местным законам, родные Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако отказались сделать это.
Убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова — бывшего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа — похоронили на безымянном кладбище, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Anadolu.
Согласно местным законам, родные Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако отказались сделать это.
Похороны прошли в пятницу, 13 января, однако известно об этом стало только сейчас.
Напомним, Карлов погиб в результате покушения, которое случилось на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступник открыл огонь по дипломату, когда тот выступал с речью перед собравшимися. По предварительным данным, злоумышленник выпустил в Карлова порядка 11 пуль. От полученных ранений дипломат скончался в больнице. Преступник был ликвидирован силами полиции.
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Фото: Burhan Ozbilici / AP
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