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Убийцу посла Карлова похоронили на безымянном кладбище в Анкаре

16 января 2017, 17:38

Согласно местным законам, родные Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако отказались сделать это.


Убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова — бывшего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа — похоронили на безымянном кладбище, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Anadolu.

Согласно местным законам, родные Алтынташа могли забрать его тело из морга в течение 15 дней, однако отказались сделать это.

Похороны прошли в пятницу, 13 января, однако известно об этом стало только сейчас.

Напомним, Карлов погиб в результате покушения, которое случилось на открытии фотовыставки в Анкаре. Преступник открыл огонь по дипломату, когда тот выступал с речью перед собравшимися. По предварительным данным, злоумышленник выпустил в Карлова порядка 11 пуль. От полученных ранений дипломат скончался в больнице. Преступник был ликвидирован силами полиции.

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Фото: Burhan Ozbilici / AP

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