Н.Назарбаев встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)
В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов в части перспективных направлений сотрудничества.
Глава государства подчеркнул интегрирующую роль IRENA, объединяющего усилия различных стран в сфере возобновляемой энергетики.
Стороны выразили уверенность в успешном развитии партнёрских отношений.
Международное агентство по возобновляемым источникам энергии было создано в январе 2009 года, в настоящее время его устав подписали более 140 государств со всех континентов.
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