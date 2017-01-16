 
Облачно
-22°

Астана

Облачно

Вероятность осадков: 3%

Влажность: 74%

Давление: 746 мм рт. ст.

Ветер: юго-восточный, 1.0

Завтра

Завтра
Подробный прогноз

Выбрать другой город

333.80

17 января 

Курс НБРК

333.25

-

АЛМАТЫ

Покупка

333.10

Продажа

333.80

АСТАНА

Покупка

332.80

Продажа

333.50

Подробнее
355.00

17 января 

Курс НБРК

352.95

-

АЛМАТЫ

Покупка

353.00

Продажа

355.00

АСТАНА

Покупка

353.00

Продажа

354.50

Подробнее
Новости за сегодня

Н.Назарбаев встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)

 

В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов в части перспективных направлений сотрудничества.

Глава государства подчеркнул интегрирующую роль IRENA, объединяющего усилия различных стран в сфере возобновляемой энергетики.

Стороны выразили уверенность в успешном развитии партнёрских отношений.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии было создано в январе 2009 года, в настоящее время его устав подписали более 140 государств со всех континентов.

 

16 января 2017, 17:42
Источник, интернет-ресурс: *Президента Республики Казахстан

Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Акции
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код