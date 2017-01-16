Н.Назарбаев встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)

В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов в части перспективных направлений сотрудничества.

Глава государства подчеркнул интегрирующую роль IRENA, объединяющего усилия различных стран в сфере возобновляемой энергетики.

Стороны выразили уверенность в успешном развитии партнёрских отношений.

Международное агентство по возобновляемым источникам энергии было создано в январе 2009 года, в настоящее время его устав подписали более 140 государств со всех континентов.