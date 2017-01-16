Материалы по участию Президента РК в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего»

(г. Абу-Даби, 16 января 2017 года)

В своем выступлении Президент Казахстана отметил, что саммит стал значимой частью глобального диалога политиков, ученых и экспертов в области продвижения чистых технологий в энергетике и энергоэффективности.

- Эксперты уже называют его «дипломатией чистой энергии». Это особенно важно в условиях функционирования кардинально нового Парижского соглашения о климате, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства обратил внимание, что в 2015 году впервые инвестиции в возобновляемые источники энергии и энергоэффективность сравнялись с уровнем вложений в нефтегазовый сектор.

Президент Казахстана отметил, что в современных условиях ни одна страна не может жить по формуле «развивайся сейчас, а экологией займемся потом», отметив необходимость сценария обеспечения безопасного энергоэкологического состояния планеты.

Глава государства подчеркнул, что ХХІ век должен стать эпохой прорывных решений в области энергетики, которые определят дальнейший вектор отрасли, отметив при этом, что энергетическая политика в мире остается разнонаправленной.

- В некоторых, богатых ресурсами странах мало задумываются о последствиях своей энергетической политики. В других государствах она строится на консервации собственных ресурсов и энергетической экспансии в третьи страны, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана выразил надежду, что деятельность саммита будет способствовать разработке и активному внедрению «чистых» энергетических национальных политик, подчеркнув необходимость извлечения преимуществ из новых источников энергии.

- Раньше их могли себе позволить лишь развитые страны. Они же и обеспечили накопление знаний и технического опыта в новых энерготехнологиях. Сейчас самое время развивающимся странам подключиться к данному процессу, - сказал Глава государства.

Президент Казахстана отметил степень влияния энергетических трендов на транспорт.

- Электромобили сегодня набирают все большую популярность и доступность. Многие мегаполисы мира переходят на чистый общественный транспорт, - сказал Нурсултан Назарбаев.

В этой связи Президент Казахстана проинформировал участников саммита, что в прошлом году наша страна начала собственное производство электромобилей и намерена расширять его, а также запустить производство электроавтобусов.

Глава государства отметил деятельность Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, которое сумело объединить большую часть стран под лозунгом возобновляемой энергии, а также указал на важную роль «зеленых» финансов в развитии чистых источников энергии.

- Рынок «зеленых» облигаций взлетел в последние годы, достигнув отметки 70 миллиардов долларов. Это в 6 раз больше, чем три года назад. Такие ценные бумаги могут принести большой синергетический эффект в возобновляемой энергетике, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что продвижение альтернативной энергетики и обеспечение защиты окружающей среды должно быть подкреплено отказом от военных ядерных программ.

- Казахстан представил свое видение путей решения наиболее острых проблем современности в Манифесте «Мир. ХХІ век». Наша страна с самого начала обретения независимости продвигает план по безъядерному мирному сосуществованию. Мы отказались от обладания четвертым по мощности арсеналом атомного оружия на планете, - сказал Глава государства.

Нурсултан Назарбаев также акцентировал внимание, что Казахстан является приверженцем использования мирного атома, и напомнил о принятом в 2015 году решении МАГАТЭ касательно создания на территории нашей страны Банка низкообогащенного ядерного топлива.

- Он предназначен для государств, планирующих развивать атомную энергетику. Сегодня также активно изучается использование тория, как альтернативы урану. В связи с этим, эффективность атомной отрасли может быть значительно повышена, - сказал Глава государства.

Кроме того, Президент Казахстана отметил, что в нынешнем году столица нашей страны примет международную выставку «ЭКСПО-2017», после проведения которой на базе ее инфраструктуры будет размещен Международный финансовый центр «Астана».

- Мы провели переговоры с Дубайским финансовым центром, договорились использовать его опыт в Казахстане, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Глава государства подчеркнул, что на сессии Генеральной Ассамблее ООН он предложил на базе объектов выставки «ЭКСПО-2017» также создать Международный центр по развитию зеленых технологий и инвестиционных проектов под эгидой ООН. Совместная деятельность МФЦА «Астана» и Центра по развитию зеленых технологий должна дать толчок развитию «зеленых» облигаций и исламских финансов в регионе.

Президент Казахстана отметил, что инициативы в области продвижения чистой энергетики являются хорошей платформой для сотрудничества.

- Саммит должен дать старт новым формам взаимодействия стран и бизнеса в этой сфере, - сказал Нурсултан Назарбаев.

Завершая выступление, Глава государства пожелал всем участникам саммита плодотворных дискуссий и выработки полезных рекомендаций по обсуждаемым вопросам, а также принес поздравления с 45-летием образования Объединённых Арабских Эмиратов.

****

В рамках работы юбилейного Саммита Президент Казахстана принял участие в церемонии вручения международной премии в области энергии будущего Zyed Future Energy Prize.

Премия учреждена в 2008 году и ежегодно вручается на Всемирном саммите «Энергия будущего» в рамках Недели устойчивого развития Абу-Даби от имени Наследного принца эмирата шейха Мухаммеда Аль Нахаяна. Награду, которая присуждается по 5 номинациям, вручает один из глав зарубежных государств в присутствии руководства ОАЭ. В этом году такой чести был удостоен Нурсултан Назарбаев.