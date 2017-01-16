В Бангладеш 26 спецназовцев отправили на виселицу

Еще девять человек получили различные тюремные сроки — от 7 до 17 лет.

В Бангладеш к смертной казни через повешение приговорили 26 бойцов спецназа, признанных виновными в политических убийствах. Об этом сообщает Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The South China Morning Post.





Еще девять человек получили различные тюремные сроки — от 7 до 17 лет. В общей сложности по делу проходят 35 военнослужащих: 23 из них удалось задержать, остальные пока находятся на свободе. Среди осужденных на смерть — Тарек Саид, командир батальона быстрого реагирования, зять одного из министров Бангладеш.





Как установил суд, политик Нур Хусейн, принадлежащий к правящей левоцентристской «Лига Авами», нанял бойцов батальона, чтобы устранить своего политического соперника Назрула Ислама и четверых его помощников. Операция прошла успешно: спецназовцы похитили всех, кого им заказали, попутно прихватив двух свидетелей. Всех похищенных позже убили, их тела сбросили в реку.





«Лига Авами» — одна из старейших партий страны, у власти с 2009 года. Националисты, находящиеся в оппозиции, обвиняют руководство партии и лично премьер-министра Шейх Хасину Вазед в том, что те санкционируют тайные расправы с неугодными политиками. «Лига Авами» отрицает все обвинения.



