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Назарбаев в ОАЭ провел ряд встреч и посетил свободную финзону и выставку «зеленого» Саммита

16 января 2017, 17:59

Казахстан и ОАЭ расширяют партнёрские отношения во многих сферах.


Президент РК Нурсултан Назарбаев, находясь в рабочей поездке в ОАЭ в г.Абу-Даби не только принял участие в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего», но и провел ряд встреч и посетил ряд знаковых мест, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Так, он встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднаном Амином. В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов в части перспективных направлений сотрудничества.
Глава государства подчеркнул интегрирующую роль IRENA, объединяющего усилия различных стран в сфере возобновляемой энергетики. Стороны выразили уверенность в успешном развитии партнёрских отношений.

Далее Елбасы посетил свободную финансовую зону Abu Dhabi Global Market, где ознакомился с деятельностью и перспективами развития международной финзоны. В ходе посещения Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.
Abu Dhabi Global Market является международным финансовым центром, в котором действует большое количество местных и иностранных финансовых учреждений. На территории ADGM применяется общее английское право и используется английский язык.

А после Президент РК побывал на выставке Всемирного Саммита «Энергия будущего». В ходе посещения выставки Нурсултан Назарбаев ознакомился с павильоном «ЭКСПО-2017».


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