Назарбаев в ОАЭ провел ряд встреч и посетил свободную финзону и выставку «зеленого» Саммита

Казахстан и ОАЭ расширяют партнёрские отношения во многих сферах.

Президент РК Нурсултан Назарбаев, находясь в рабочей поездке в ОАЭ в г.Абу-Даби не только принял участие в работе Х Всемирного саммита «Энергия будущего», но и провел ряд встреч и посетил ряд знаковых мест, сообщает сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу главы государства.





Так, он встретился с генеральным директором Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) Аднаном Амином . В ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов в части перспективных направлений сотрудничества.

Глава государства подчеркнул интегрирующую роль IRENA, объединяющего усилия различных стран в сфере возобновляемой энергетики. Стороны выразили уверенность в успешном развитии партнёрских отношений.





Далее Елбасы посетил свободную финансовую зону Abu Dhabi Global Market , где ознакомился с деятельностью и перспективами развития международной финзоны. В ходе посещения Президент Казахстана оставил запись в Книге почетных гостей.

Abu Dhabi Global Market является международным финансовым центром, в котором действует большое количество местных и иностранных финансовых учреждений. На территории ADGM применяется общее английское право и используется английский язык.





А после Президент РК побывал на выставке Всемирного Саммита «Энергия будущего». В ходе посещения выставки Нурсултан Назарбаев ознакомился с павильоном «ЭКСПО-2017».



