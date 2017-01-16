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Кремль прокомментировал инициативу Трампа по ядерному разоружению

16 января 2017, 18:37

Россия пока не дает оценок инициативе Дональда Трампа снять санкции с России при условии заключения соглашения с Москвой о значительном сокращении ядерных вооружений.


Официальный представитель президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, как в Кремле оценивают инициативу избранного президента США Дональда Трампа по ядерному разоружению, призвал «набраться терпения» и дождаться официального вступления республиканца в должность. Об этом пресс-секретарь рассказал журналистам, сообщает РБК.

«Давайте наберемся терпения, дождемся момента вступления господина Трампа в должность действующего президента, а потом уже будем давать оценки тем или иным инициативам», — призвал Песков.

Избранный президент Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января, ранее в интервью британскому изданию The Times рассказал, что согласится на отмену некоторых санкций, которые США ввели в отношении России, если ему удастся договориться с Москвой о значительном сокращении ядерных вооружений.

В декабре 2016 года Трамп отметил, что американское правительство должно «значительно усиливать и увеличивать свой ядерный потенциал» до тех пор, пока зарубежные страны не пересмотрят свое отношение к этому виду оружия.

Тема ядерного оружия также неоднократно затрагивалась во время предвыборной кампании Трампа. В одном из интервью эксперт телеканала MSNBC Джо Скарборо заявил, что беседовал с советником Трампа по внешней политике, который рассказал, что республиканца интересует вопрос, почему США не используют ядерное оружие, если оно у страны есть.

Сам Дональд Трамп в интервью MSNBC заявил, что США могли бы использовать ядерное оружие против террористов организации «Исламское государство».
В начале октября Россия официально приостановила действие двустороннего соглашения с США об утилизации плутония. В качестве причин указывалось «возникновение угрозы ​стратегической стабильности в результате недружественных действий» Вашингтона. Условиями возобновления сотрудничества в этой сфере Москва назвала сокращение военной инфраструктуры США и численности американских войск в странах, которые вошли в НАТО после 1 сентября 2000 года, а также отмену всех антироссийских санкций.

Анна Трунина, Полина Химшиашвили.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС.

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