Human Rights Watch назвала Трампа угрозой правам человека

Среди других угроз организация называет войну в Сирии и миграционная политика в европейских государствах.

Международная неправительственная организация Human Rights Watch включила избранного президента США Дональда Трампа в список угроз правам человека. Об этом говорится в ежегодном докладе, озаглавленном «Опасный рост популизма. Глобальные нападки на ценности прав человека», пишет пишет РБК





Риторика избранного президента организация назвала «опасной», предвыборная кампания Трампа, по мнению авторов доклада, была «ярким примером [проявления] политики нетерпимости». Human Rights Watch указывает, что Трамп часто говорил о недовольстве многих американцев экономическим застоем и мультикультурным обществом таким образом, что нарушались «основные принципы достоинства и равенства» людей.





Авторы доклада добавили, что избранный президент США делал выпады в адрес судьи, указывая на его происхождение, «издевался над журналистом-инвалидом». В докладе также приведена история во время предвыборной гонки, когда газета The Washington Post опубликовала видеозапись 2005 года, на которой Трамп рассказывает о своей неудачной попытке соблазнить замужнюю женщину.





Human Rights Watch также опирается на обещание Трампа ужесточить миграционные правила, приводя в пример угроз правам человека.





«План Трампа для борьбы с терроризмом и мусульманами, который он озвучивал, будучи кандидатом в президенты США, был в равной степени бессмысленным, даже контрпродуктивным, так же как и его очернение мусульманских сообществ, сотрудничество с которыми является важным для выявления дальнейших планов», — говорится в докладе.





В Human Rights Watch считают, Трамп рассматривает беженцев как угрозу национальной безопасности США. «Трамп также не проявлял никакого желания ограничить чрезмерные меры, как массовая слежка, огромное вторжение в частную жизнь, которая оказалась не более эффективной, чем под судебным надзором, целенаправленный контроль», — говорится в документе.





Среди других угроз правам человека, которые, по мнению Human Rights Watch, стоят перед миром — высказывания европейских политиком о беженцах, заключения граждан «без справедливого судебного разбирательства» в Турции, России, Венесуэле и Китае, а также войну в Сирии.





Во время предвыборной кампании Трампа часто критиковали за его позицию по отношению к мигрантам. В частности, он предлагал построить стену на границе с Мексикой, чтобы снизить уровень преступности, создать специальную группу по депортации мигрантов из США, ввести ограничительные меры по отношению к мусульманам.





Наталья Кондрашова.



