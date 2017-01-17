Эр-Рияд рассчитывает, что переговоры в Астане по Сирии приведут к миру

Саудовская Аравия рассчитывает, что переговоры в Астане по Сирии приведут к прекращению огня в этой стране, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр, передает передает РИА Новости





"Мы надеемся, что переговоры в Астане приведут к прекращению огня в Сирии", — сказал аль-Джубейр, слова которого приводит телеканал "Аль-Арабия".





Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.



