Эр-Рияд рассчитывает, что переговоры в Астане по Сирии приведут к миру
17 января 2017, 01:43
Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января.
Саудовская Аравия рассчитывает, что переговоры в Астане по Сирии приведут к прекращению огня в этой стране, заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр, передает РИА Новости.
"Мы надеемся, что переговоры в Астане приведут к прекращению огня в Сирии", — сказал аль-Джубейр, слова которого приводит телеканал "Аль-Арабия".
Ранее Владимир Путин сообщил, что договорился с Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров в Астане. По словам Путина, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поддержал инициативу. Ожидается, что встреча в Астане пройдет 23 января, а в Женеве — 8 февраля.
Фото: NewsTeam.
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