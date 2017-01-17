Кустурица извинился перед заплакавшими на фильме с Моникой Белуччи зрителями
17 января 2017, 08:50
Кинокартина снята на языке 1970-х и 1980-х годов, «универсальном языке кино, который сейчас используется редко».
Сербский режиссер Эмир Кустурица извинился перед зрителями за их слезы при просмотре его нового фильма «По млечному пути», сообщает Lenta.ru.
«Извините меня, если вы слишком много плакали. Это искусство, с которым ничего не может сравниться, потому что фильм сделан по рецептуре прошлого», — сказал Кустурица на Международном фестивале кино и музыке «Кустендорф» в Дрвенграде, отметив, что его соотечественники реагировали на фильм наиболее эмоционально.
По словам режиссера, кинокартина снята на языке 1970-х и 1980-х годов, «универсальном языке кино, который сейчас используется редко».
Новый фильм сербского режиссера повествует о трагической любви немолодого мужчины и женщины во время войны в Боснии и Герцеговине 1992-1995 годов. Главные роли в нем исполнили Эрми Кустурица и итальянская кинозвезда Моника Беллуччи. Премьера состоялась на кинофестивале в Венеции в августе 2016 года, мировой прокат фильма начался 9 сентября 2016 года. В России картина вышла на экраны 12 января.
10-й ежегодный Международный фестиваль кино и музыки «Кустендорф» проходит в городе Дрвенград на западе Сербии с 14 по 19 января.
Фото: Amel Emric
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