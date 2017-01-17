В Астане для лиц с ограниченными возможностями установлены квоты рабочих мест

Столичные работодатели будут выделять рабочие места для лиц с ограниченными физическими возможностями в зависимости от штата сотрудников, которым управляют: от 50 до 100 человек в размере 2%, от 100 до 250 человек в размере 3%, свыше 251 человека в размере 4%.

Кроме того, квоты рабочих мест установлены для трудоустройства лиц, состоящих на учете службы пробации, освобожденных из мест лишения свободы, а также для молодых людей, потерявших или оставшихся до наступления совершеннолетия без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций образования в размере 1% от общей численности штатной единицы.

В связи с этим работодатели Астаны должны ежеквартально сдавать отчетную информацию о количестве рабочих мест и сведения о выполнении квоты в Центр занятости населения или на портал по приему сведений (www.cz.e-akimat.kz).

По словам руководителя Управления занятости, труда и социальной защиты города Астаны Ермека Оспанова, установленные квоты дают возможность безработным из числа социально уязвимых слоев населения реализовать себя на рынке труда.

Напомним, в 2016 году мерами социальной защиты от безработицы охвачено 599 лиц с ограниченными возможностями. В том числе было трудоустроено 238, в оплачиваемых общественных работах приняли участие 355 и курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации прошли 6 человек.