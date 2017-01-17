Упрощена регистрация в качестве индивидуального предпринимателя
С 1 января 2017 года постановка на регистрационный учет в качестве индивидуального предпринимателя переведена на уведомительный порядок, согласно которому для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя.
Направить уведомление о начале деятельности в качестве индивидуального предпринимателя можно 2-мя способами:
- электронным - через портал Электронного лицензирования Республики Казахстан e-license;
- в явочном порядке на бумажном носителе - через Центры оказания услуг.
При этом Законом по вопросам сокращения разрешительных документов полностью исключена статья 37 Предпринимательского кодекса, определяющая понятие Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также порядок его выдачи.
Таким образом, выдача органами государственных доходов документа подтверждающего факт прохождения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, с 1 января 2017 года действующими нормами законодательства Республики Казахстан не предусмотрена.
Просмотреть регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя возможно на сайте Комитета государственных доходов МФ РК во вкладке электронный сервис «поиск налогоплательщиков» либо в кабинете налогоплательщика.
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