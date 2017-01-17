Размер выплат победителям Универсиады озвучил министр культуры и спорта
17 января 2017, 10:55
Сумма премиальных за "золото" Универсиады составит 4,9 миллионов тенге.
Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании правительства озвучил размер выплат победителям Универсиады.
Напомним, 28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. В программу зимней Универсиады вошли 12 видов спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2 тысяч спортсменов.
"Хорошим стимулом для успешного выступления является решение правительства об установлении единовременных выплат победителям и призерам летних и зимних Всемирных Универсиад. За первое место — 4,9 миллионов тенге, второе место — 3,3 миллиона тенге и третье место — 1,6 миллионов тенге", — сказал Мухамедиулы.
Аналогичные суммы премиальных предусмотрены для тренеров победителей и призеров Универсиады, отметил министр.
Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: сайт Универсиады-2017
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