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Размер выплат победителям Универсиады озвучил министр культуры и спорта

17 января 2017, 10:55

Сумма премиальных за "золото" Универсиады составит 4,9 миллионов тенге.


Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы на заседании правительства озвучил размер выплат победителям Универсиады.

Напомним, 28-я Всемирная зимняя Универсиада 2017 года пройдет в Алматы с 29 января по 8 февраля. В программу зимней Универсиады вошли 12 видов спорта. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 2 тысяч спортсменов.

"Хорошим стимулом для успешного выступления является решение правительства об установлении единовременных выплат победителям и призерам летних и зимних Всемирных Универсиад. За первое место — 4,9 миллионов тенге, второе место — 3,3 миллиона тенге и третье место — 1,6 миллионов тенге", — сказал Мухамедиулы.

Аналогичные суммы премиальных предусмотрены для тренеров победителей и призеров Универсиады, отметил министр.

Источник: Sputnik-Казахстан
Фото: сайт Универсиады-2017

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