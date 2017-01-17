В Японии крановщик, сбивший женщину из-за Pokemon Go, получил тюремный срок
17 января 2017, 11:11
Прокуратура обвинила водителя крана в том, что он играл в Pokemon Go на смартфоне, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрестке, но тронулся, не смотря внимательно на дорогу.
Водитель крана, сбивший насмерть женщину в Японии во время игры в Pokemon Go на смартфоне, приговорен во вторник судом к полутора годам тюрьмы с пятилетним испытательным сроком, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.
По его данным, 48-летний Хироки Нэгами был осужден за невнимательное вождение, которое повлекло за собой гибель 39-летней Мари Химори в районе города Киото 12 сентября 2016 года.
Прокуратура обвинила водителя крана в том, что он играл в Pokemon Go на смартфоне, ожидая разрешающего сигнала светофора на перекрестке, но тронулся, не смотря внимательно на дорогу. Кран зацепил женщину и протащил ее по дороге 130 метров, в результате чего она скончалась.
Игра Pokemon Go была представлена в Японии в июле прошло года, вызвав повальное увлечение местных жителей, и это привело к серии ДТП по вине водителей, игравших за рулем. Так, префектуре Аити в октябре 2016 года погиб 9-летний мальчик, сбитый грузовиком, водитель которого играл в Pokemon Go во время вождения.
После этого случая, как сообщалось ранее, в Японии с ноября 2016 года были внесены изменения в программу игры, предотвращающую ее работу во время движения автомобиля. Вместе с тем, водители продолжают себя развлекать с помощью Pokemon Go, останавливаясь на перекрестках.
Фото: Arnapress.kz
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