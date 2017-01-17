Завершился первый тур голосования на выборах нового главы Европарламента

Первый тур голосования на выборах нового главы Европарламента состоялся во вторник на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП.





Мартин Шульц объявил в ноябре об уходе с поста председателя ЕП и решении возглавить в Германии избирательный список Социал-демократической партии в Северной Рейн-Вестфалии на выборах 2017 года.





Голосование на выборах главы высшего органа избирательной власти Евросоюза является тайным. Результаты первого тура выборов будут объявлены после подсчета голосов.





На пост председателя ЕП претендуют в общей сложности семь депутатов. Однако потенциальные шансы быть избранными имеют лишь двое – "народник" Антонио Таяни и социалист Джанни Пителла.





Шестидесятитрехлетний итальянец Антонио Таяни, в прошлом еврокомиссар по промышленности и предпринимательству, бывший также доверенным лицом экс-премьера Италии Сильвио Берлускони, представляет парламентскую фракцию ведущей в Евросоюзе политической силы — правоцентристской Европейской народной партии. Она имеет наибольшее число депутатских мандатов в Европарламенте — 216 из 751.





Соотечественник Таяни — 58-летний Джанни Пителла — является выдвиженцем Партии европейских социалистов, второй по влиянию в Старом свете. Пителла возглавляет ее парламентскую фракцию, у которой 189 мандатов.





Как сообщил РИА Новости источник в ЕП, новым главой ассамблеи, вероятнее всего, будет избран "народник" Таяни. По словам собеседника агентства, Таяни удалось заручиться поддержкой четвертой по численности депутатских мандатов фракции "Альянса либералов и демократов за Европу", имеющей 69 мандатов. За Таяни, вероятно, проголосует и часть социалистов, что позволит ему в итоге одержать победу на выборах.





Новый председатель ассамблеи должен получить абсолютное большинство избирательных бюллетеней — 50% плюс один голос. Процедурой предусмотрены три раунда голосования. Если победитель не будет определен после третьего тура, двое претендентов, набравших наибольшее количество голосов, встретятся в четвертом туре. В этом случае для победы требуется набрать простое большинство голосов. В случае ничьей председателем ЕП будет объявлен старший по возрасту кандидат.





Наблюдатели ожидают, что выборы будут непростыми и могут затянуться до вечера вторника. На кресло главы ассамблеи может претендовать член ассамблеи, поддерживаемый одной из фракций или располагающий голосами как минимум 5% депутатов — не менее 38.



