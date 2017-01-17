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Новости за сегодня

С 25 января на въездах в Алматы ограничат движение для грузового транспорта

 

В связи с проведением в Алматы 28-й Всемирной Универсиады, Департамент внутренних дел, а также акимат города, обращаясь к автовладельцам, призывают заранее корректировать маршруты своего передвижения, а также с пониманием отнестись к мерам по обеспечению дорожной безопасности в мегаполисе, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы ДВД Алматы.

«С 25.01.2017 года на магистральных въездах в город, а также на дорогах, прилегающих к спортивным объектам Универсиады, будет ограничено движение для грузового и крупногабаритного транспорта. На стационарных постах полиции, дислоцированных по периметру мегаполиса, в настоящее время усилена работа по выявлению транспортных средств, превышающих нормы дымности и токсичности, аварийного, технически неисправного транспорта. Для этих целей задействованы представители ДГД и ряда правоохранительных органов. Кроме 10 стационарных постов полиции города к этой работе привлечены 8 аналогичных постов Алматинской области, - говорится в распространенном сообщении.

При этом, в сообщении полиции отмечается, что меры по ограничению движения по дорогам в районе спортивных объектов Универсиады положительно отразятся на дорожной обстановке и создадут благоприятные условия для передвижения спортсменов, а также делегаций иностранных государств, что, в свою очередь, позитивно повлияет на имидж как проводимого международного мероприятия, так и государства в целом.

Департамент внутренних дел города Алматы выражает искреннюю благодарность и признательность законопослушным участникам дорожного движения за их понимание и твердую гражданскую позицию.

 

17 января 2017, 17:08
Источник, интернет-ресурс: *Министерства внутренних дел РК

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