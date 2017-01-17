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Опубликован трейлер фильма, в котором Кейт Бланшетт сыграла 13 ролей

17 января 2017, 17:30

От лица своих героев она читает монологи известных деятелей искусства и не только.


Появился трейлер к фильму-перформансу «Манифесто» немецкого художника Джулиана Розефельдта. В картине сыграла оскароноская Кейт Бланшетт, передает Росбалт.

Актриса исполнила 13 ролей — мужчин и женщин, строителя, бездомного, рок-звезды, телеведущей и других. От лица своих героев она читает монологи известных деятелей искусства и не только.

Премьера «Манифесто» состоится на американском кинофестивале независимого кино «Сандэнс», который пройдет с 19 по 29 января 2017 года.



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