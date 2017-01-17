Суд не признал шымкентский пивоваренный завод Тулешова банкротом
17 января 2017, 17:40
Ранее с заявлением о признании банкротом ТОО «Шымкентпиво» в суд обратился гражданин РФ, который утверждает, что ТОО задолжало ему более $4,5 млн.
Сегодня апелляционная коллегия областного суда оставила в силе решение суда первой инстанции отказавшего признать банкротом ТОО «Шымкентпиво». Владельцем Шымкентского пивоваренного завода был Тохтар Тулешов, которого осудили в 2016 году за ряд крупных преступлений.
Ранее в Специализированный межрайонный экономический суд Южно-Казахстанской области обратился гражданин РФ Агаджан Аванесов с заявлением о признании банкротом ТОО «Шымкентпиво», которое более полутора лет не рассчитывается с ним по долгам, составляющим более 4,5 млн долларов США.
Представители «Шымкентпиво» в суде пояснили, что предприятие в настоящее время является платежеспособным. Имеются основные средства и дебиторская задолженность, которые позволяют погасить долг перед кредиторами. В том числе в состоянии рассчитаться с кредитором Аванесовым без применения процедуры банкротства. Заявитель, в свою очередь, не представил суду доказательств о неплатежеспособности должника и отсутствии возможности восстановления платежеспособности. На основании чего экономический суд посчитал, что оснований для признания ТОО «Шымкентпиво» банкротом по заявлению Аванесова А.С. не имеется.
Между тем, продолжаются движения по судоисполнительному листу о взыскании долговых обязательств с шымкентского пивзавода, в ходе которых ТОО было лишено лицензии на производства ряда товаров. В настоящее время юристы и дирекция предприятия делают все возможное, что бы предприятие продолжало стабильную работу.
Напомним, 7 ноября суд приговорил владельца Шымкентского пивоваренного завода Тохтара Тулешова к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима. Процесс проходил в специализированном межрайонном военном суде по уголовным делам в Астане. Дело рассматривалось в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений, относящихся к государственным секретам.
Он был признан виновным в организации истязания, убийства, похищения, незаконного лишения свободы, создании и руководстве транснациональным преступным сообществом, создании и руководстве преступной организацией, а также создании и руководстве экстремистской группой или участие в ее деятельности. Среди преступлений, в которых был признан виновным Тулешов — финансирование деятельности преступной группы, действия, направленные на насильственный захват власти, незаконное обращение с наркотическими средствами, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Источник: Otyrar.kz
Фото с сайта otyrar.kz
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