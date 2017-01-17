Суд не признал шымкентский пивоваренный завод Тулешова банкротом

Сегодня апелляционная коллегия областного суда оставила в силе решение суда первой инстанции отказавшего признать банкротом ТОО «Шымкентпиво». В ладельцем Шымкентского пивоваренного завода был Тохтар Тулешов, которого осудили в 2016 году за ряд крупных преступлений.





Ранее в Специализированный межрайонный экономический суд Южно-Казахстанской области обратился гражданин РФ Агаджан Аванесов с заявлением о признании банкротом ТОО «Шымкентпиво», которое более полутора лет не рассчитывается с ним по долгам, составляющим более 4,5 млн долларов США.





Представители «Шымкентпиво» в суде пояснили, что предприятие в настоящее время является платежеспособным. Имеются основные средства и дебиторская задолженность, которые позволяют погасить долг перед кредиторами. В том числе в состоянии рассчитаться с кредитором Аванесовым без применения процедуры банкротства. Заявитель, в свою очередь, не представил суду доказательств о неплатежеспособности должника и отсутствии возможности восстановления платежеспособности. На основании чего экономический суд посчитал, что оснований для признания ТОО «Шымкентпиво» банкротом по заявлению Аванесова А.С. не имеется.





Между тем, продолжаются движения по судоисполнительному листу о взыскании долговых обязательств с шымкентского пивзавода, в ходе которых ТОО было лишено лицензии на производства ряда товаров. В настоящее время юристы и дирекция предприятия делают все возможное, что бы предприятие продолжало стабильную работу.