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В Казахстане начнут проводить досмотр на железнодорожных вокзалах

17 января 2017, 18:39

Пассажиров и их багаж начнут проверять с 1 февраля.


В Казахстане на 16 железнодорожных вокзалах с 1 февраля 2017 года начнут проводить досмотр пассажиров, ручной клади и багажа, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Процедуру досмотра планируется ввести в целях повышения уровня безопасности пассажиров и обеспечения антитеррористической защищенности.

Вводить процедуру будут поэтапно: с 1 февраля - на вокзалах «Алматы-1» и «Алматы-2», а с 1 апреля - на вокзале Астаны, с 1 июня - на всех остальных 13 железнодорожных вокзалах. В этих целях приобретено 56 комплектов специального досмотрового оборудования».

В связи с этим пассажирам посоветовали прибывать на вокзалы заблаговременно, чтобы пройти досмотр и не опоздать на поезд.


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