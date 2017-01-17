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Делегацию Сирии по астанинскому процессу возглавит постпред страны в ООН

17 января 2017, 19:36

Башар аль-Джаафари будет представлять делегацию властей.


Делегацию властей Сирии на межсирийских переговорах в Астане возглавит постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари возглавит делегацию властей на встрече в Астане между сторонами конфликта", — заявил источник.

Ранее источник в Свободной сирийской армии, принимающий участие во встречах вооруженной оппозиции в Турции по этому поводу, сообщил РИА Новости, что вооруженные группировки сирийской оппозиции согласились с необходимостью участия во встрече в Астане 23 января, при этом оппозиция поедет на переговоры единым блоком.

Фото: Саламат Аязбай


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