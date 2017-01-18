Военно-воздушные силы Нигерии по ошибке убили более 100 человек
Был проведен удар по лагерю беженцев.
В результате ошибочного удара авиации военно-воздушных сил Нигерии по лагерю беженцев погибли более 100 человек, пишет RT со ссылкой на Associated Press.
Об этом сообщил представитель властей Нигерии.
Отмечается, что авиаудар пришёлся по лагерю беженцев, расположенному на северо-востоке страны, недалеко от границы с Камеруном.
Фото с сайта riafan.ru
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.