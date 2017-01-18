Военно-воздушные силы Нигерии по ошибке убили более 100 человек

Был проведен удар по лагерю беженцев.

В результате ошибочного удара авиации военно-воздушных сил Нигерии по лагерю беженцев погибли более 100 человек, пишет RT со ссылкой на Associated Press.

Об этом сообщил представитель властей Нигерии.

Отмечается, что авиаудар пришёлся по лагерю беженцев, расположенному на северо-востоке страны, недалеко от границы с Камеруном.

Фото с сайта riafan.ru