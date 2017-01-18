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Военно-воздушные силы Нигерии по ошибке убили более 100 человек

18 января 2017, 00:10

Был проведен удар по лагерю беженцев.


В результате ошибочного удара авиации военно-воздушных сил Нигерии по лагерю беженцев погибли более 100 человек, пишет RT со ссылкой на Associated Press.

Об этом сообщил представитель властей Нигерии.

Отмечается, что авиаудар пришёлся по лагерю беженцев, расположенному на северо-востоке страны, недалеко от границы с Камеруном.

Фото с сайта riafan.ru


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