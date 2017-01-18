Бабушке 50 внуков исполнилось 105 лет

Жительнице британского города Плимут, у которой 51 правнук, исполнилось 105 лет. О женщине, родившейся в 1912 году, во вторник, 17 января, пишет Лента.ру.

У Люсинды Эдж (Lucinda Edge) 18 внуков, 27 правнуков и 6 праправнуков. Несмотря на преклонный возраст, британка помнит имена каждого из них. Пенсионерка также не забывает про дни рождения, отправляя родственникам поздравительные открытки. Женщину поздравила королева Елизавета II.

Эдж отпраздновала свой день рождения в своем доме в окружении членов семьи. По словам ее дочери Мевис, пенсионерка верит в Бога и помогает ей по хозяйству. Они живут вместе с тех пор, как 38 лет назад скончался муж долгожительницы. «У нее уже не очень хорошее время, но феноменальная память», — сказала 81-летняя Мевис.

В декабре 2016 года стало известно, что индонезиец Сапарман Содимеджо (Saparman Sodimejo), который, по неофициальным данным, является старейшим жителем планеты, отметил свой 146-й день рождения.