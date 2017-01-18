Обама помиловал генерала, допустившего утечку данных о диверсии США
18 января 2017, 09:12
Картрайт был источником сообщений в прессе о компьютерном вирусе Stuxnet, с помощью которого американские и израильские спецслужбы вывели из строя десятки иранских центрифуг по обогащению урана.
Бывший высокопоставленный генерал США Джеймс Картрайт, который признался в утечке данных о диверсии США и Израиля против ядерной программы Ирана, оказался в списке помилованных президентом Бараком Обамой, сообщает РИА Новости.
Генерал морской пехоты, бывший замначальника комитета начальников штабов ВС США, признал себя виновным в октябре в даче ложных показаний ФБР — он отрицал, что является автором утечек в прессу. Картрайт был источником сообщений в прессе о компьютерном вирусе Stuxnet, с помощью которого американские и израильские спецслужбы вывели из строя десятки иранских центрифуг по обогащению урана. Впоследствии Иран и "шестерка" международных посредников пришли к соглашению о гарантиях мирного характера иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций.
Обама освободил Картрайта от ответственности, приняв во внимание, что тот лишь подтвердил журналисту New York Times факты, которые тот и так знал из других источников, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в Белом доме. Обама счел, что генерал на самом деле хотел воспрепятствовать публикации секретных данных, уточнил тот же источник.
Уголовное преследование столь высокопоставленного военного за утечки в прессу стало беспрецедентным. Администрация Обамы на всем протяжении своей работы агрессивно преследовала авторов утечек, за что подвергалась критике правозащитников.
Картрайт был помилован одновременно с Челси Мэннинг (имя при рождении Брэдли Мэннинг) — автором утечек, опубликованных сайтом WikiLeaks. Мэннинг выйдет на свободу в мае 2017 года после 7 лет заключения вместо 35-летнего срока, назначенного судом.
Фото: Вести.Ru
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