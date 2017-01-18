Обама помиловал генерала, допустившего утечку данных о диверсии США

Генерал морской пехоты, бывший замначальника комитета начальников штабов ВС США, признал себя виновным в октябре в даче ложных показаний ФБР — он отрицал, что является автором утечек в прессу. Картрайт был источником сообщений в прессе о компьютерном вирусе Stuxnet, с помощью которого американские и израильские спецслужбы вывели из строя десятки иранских центрифуг по обогащению урана. Впоследствии Иран и "шестерка" международных посредников пришли к соглашению о гарантиях мирного характера иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций.



