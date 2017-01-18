Делегацию Сирии по астанинскому процессу возглавит постпред страны в ООН

Делегацию властей Сирии на межсирийских переговорах в Астане возглавит постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

«Постпред Сирии в ООН Башар аль-Джаафари возглавит делегацию властей на встрече в Астане между сторонами конфликта», — заявил источник.

Ранее источник в Свободной сирийской армии, принимающий участие во встречах вооруженной оппозиции в Турции по этому поводу, сообщил РИА Новости, что вооруженные группировки сирийской оппозиции согласились с необходимостью участия во встрече в Астане 23 января, при этом оппозиция поедет на переговоры единым блоком.