Увидеть загруженность ЦОНов Астаны и Алматы можно онлайн

Сервис создан для удобства граждан и позволит им планировать свои визиты в ЦОН.

Государственная корпорация «Правительство для граждан» реализовала возможность отслеживать загруженность ЦОНов Астаны и Алматы , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу корпорации.





Ссылка на диаграмму , показывающую степень загруженности операционного зала, услуг документирования и банковских касс, размещена на главной странице официального сайта госкорпорации.





По словам директора департамента методологии и мониторинга государственных услуг НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» Гульжан Асановой, данный сервис создан для удобства граждан и позволит им планировать свои визиты в ЦОН.





«По этой диаграмме человек сможет оценить, в какой ЦОН ему лучше обратиться для наиболее быстрого обслуживания. То есть, если ему не нужны услуги по линии миграции, необязательно идти в тот ЦОН, где есть наплыв на услуги по временной регистрации, он может обратиться в любой другой, где меньше всего посетителей», - добавила она.





Также Гульжан Асанова отметила, что пока видна только нагрузка на ЦОНы Астаны и Алматы, в ближайшем будущем будет рассмотрена возможность отслеживания количества посетителей в других ЦОНах Казахстана . Информация будет обновляться каждый час.









Фото: liter.kz, goscorp.kz



