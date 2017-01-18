В Антарктиде научную станцию закрывают из-за гигантской трещины
18 января 2017, 10:39
Гигантский разлом на леднике Бранта в Антарктиде угрожает британской научной станции.
Сейчас на станции Halley VI находятся более 30 человек. От лагеря ученых до трещины всего 17 километров, сообщает НТВ.ru.
Ученые не могут спрогнозировать ситуацию: в любое время разлом может стремительно увеличиться. Поэтому принято решение — эвакуироваться, а станцию законсервировать.
Как считают сами участники экспедиции, образование трещины спровоцировало глобальное потепление.
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