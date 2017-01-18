Обзор предложения БВУ по депозитам для физлиц в тенге, сроком на один год

Тенговые сбережения казахстанцев - ключевой драйвер рынка долгосрочных депозитов. Доля физлиц в портфеле срочных и условных вкладов - более 60%, при этом тенговые розничные депозиты за год выросли в 2,1 раза, валютные - сократились на 0,3%.

Совокупный портфель срочных и условных вкладов за год увеличились на 20,3%, и по итогам ноября 2016 года составили 11,47 триллиона тенге. Точкой роста стали тенговые депозиты. Так, за год вклады в тенге выросли на 79,2%, в инвалюте - всего на 2%. Доля тенговых депозитов за год увеличилась на 11,6 п.п., до 35,4%.

Удельный вес физлиц в общем объеме срочных и условных вкладов составил 60,2%, как и годом ранее. В то же время, внутри портфеля наблюдается перераспределение веса физических и юридических лиц. Так, доля валютных розничных вкладов уменьшилась на 1,4 процентных пункта, до 63,2% (в тенговом эквиваленте - 4,69 трлн тг). Однако в тенговом сегменте депозиты граждан значительно потеснили корпоративные вклады: доля розницы выросла сразу на 9 п.п., с 45,7% до 54,8%, и составляет 2,22 трлн тг.

В розничном депозитном портфеле доля тенговых депозитов за год выросла сразу на 14,1 п.п., до 32,1%. Такой рост обусловлен в первую очередь повышением Казахстанским Фондом гарантирования депозитов (КФГД) рекомендуемой номинальной ставкой с 10% до 14% (ГЭСВ - 14,9%) в национальной валюте, и снижением с 3% до 2% - в инвалюте с февраля 2016 года.

Таким образом, тенговые депозиты физлиц становятся не только точкой опоры БВУ и ключевым источником долгосрочного фондирования, но и драйвером развития сегмента срочных и условных вкладов.

С 1 января 2017 года Решением Совета директоров КФГД номинальная ставка физлиц в национальной валюте не должна превышать 13,2%, эффективная - 14,0%.

Так, депозиты для физических лиц в национальной валюте сроком на 1 год принимают 25 БВУ (53 предложения). Номинальная ставка варьируется от 5% до 14%. Максимальную номинальную ставку в 14% указали КазКом и Bank RBK. Максимальная эффективная ставка в сегменте - 14%, она же и самая популярная, ее предлагают 11 БВУ. Минимальная сумма открытия депозита - от 0 тг. БЦК откроет депозит без минимальной пороговой суммы входа. Хоум, Kaspi, Kassa Nova и Delta откроют депозит с суммой от 1 тыс. тг.

8 банков первого эшелона* предлагают 22 варианта.

Максимальную номинальную ставку в 14% указал КазКом. Максимальная ГЭСВ 14% - у Цесны, КазКома и АТФ. Минимальная сумма открытия депозита - от 0.

*БВУ, чья доля на рынке розничных вкладов больше 5%.

Среди банков второго эшелона* депозиты на 1 год в тенге открывают 3 БВУ (4 предложения).

Максимальную номинальную ставку в 14% указал RBK. Максимальная ГЭСВ - 14% указана у RBK, Qazaq и Евразийского.

Минимальная сумма открытия депозита у Qazaq - 3 тыс. тг, далее Евразийский - 7 тыс. тг и RBK - 15 тыс. тг.

*БВУ, чья доля на рынке розничных вкладов от 1 до 5%.

Среди БВУ третьего эшелона* депозиты на 1 год в тенге открывают 14 банков (27 предложений).

Максимальную номинальную ставку в 13,2% указали Нурбанк, Kassa Nova, Tengri и Delta Bank. Максимальная ГЭСВ 14,0% указана у 5 БВУ - это наиболее популярное предложение в сегменте.

Минимальная сумма открытия депозита у Эксимбанка - 0 тг. Самая популярная - 15 тыс. тг (5 БВУ).

*БВУ, чья доля на рынке розничных вкладов менее 1%.