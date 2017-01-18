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Спорткар Alpine A120 покажут публике в Женеве

18 января 2017, 12:20

Возрожденная спортивная марка Alpine опубликовала очередной видеотизер своего первого автомобиля – спорткупе Alpine A120.


Новый ролик посвящен алюминиевому монококу, лежащему в основе новинки. В нем же можно увидеть неокрашенные части кузова купе: выпуклую крышу и передние крылья с вырезами под миндалевидные фары с выштамповкой вдоль кузова, начинающейся от их задних краев. В целом об оформлении серийного A120 можно судить по дизайну прототипа Alpine Vision concept, рассекреченного еще летом.

По слухам, заднеприводный Alpine A120 будет приводиться в движение 1,8-литровым турбомотором Renaultsport мощностью около 250 лошадиных сил. Купе весом 1000 килограммов сможет ускоряться с места до «сотни» примерно за 4,5 секунды.


Компания уже принимает предварительные заказы на новинку, но публичный дебют автомобиля назначен лишь на мартовский автосалон в Женеве. Продажи купе стартуют в конце 2017 года.

Предзаказы принимаются на премьерную спецверсию Premiere Edition, ограниченную тиражом в 1955 экземпляров. Цены на купе будут начинаться от 55 тысяч евро. За первый год компания планирует выпустить от 5 до 7 тысяч автомобилей.


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