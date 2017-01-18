Спорткар Alpine A120 покажут публике в Женеве

По слухам, заднеприводный Alpine A120 будет приводиться в движение 1,8-литровым турбомотором Renaultsport мощностью около 250 лошадиных сил. Купе весом 1000 килограммов сможет ускоряться с места до «сотни» примерно за 4,5 секунды.

Компания уже принимает предварительные заказы на новинку, но публичный дебют автомобиля назначен лишь на мартовский автосалон в Женеве. Продажи купе стартуют в конце 2017 года.





Предзаказы принимаются на премьерную спецверсию Premiere Edition, ограниченную тиражом в 1955 экземпляров. Цены на купе будут начинаться от 55 тысяч евро. За первый год компания планирует выпустить от 5 до 7 тысяч автомобилей.