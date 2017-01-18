В Алматы практически не осталось проблемных дольщиков

Проблемы с долевым строительством возникли в Казахстане с началом мирового экономического кризиса в 2007 году. Особенно, что естественно, пострадали алматинцы как жители крупнейшего города страны, отмечают в пресс-службе прокуратуры Алматы.

Люди усвоили законы рынка: вложив деньги, стремились получить дивиденды. А строительные компании беззастенчиво присваивали миллионы долларов.

В итоге у 16 201 дольщика возникли проблемы.

"На сегодняшний день проблемными можно считать 81. Таким образом, решены проблемы 97% дольщиков. Помочь обманутым вкладчикам решило государство. В процесс активно включились сотрудники акимата Алматы, прокуратуры, полиции и других уполномоченных органов", - сообщили в прокуратуре.

Чтобы защитить интересы тысячи дольщиков, прокуратурой города были поданы десятки исковых заявлений в суд, представители ведомства участвовали в многочисленных прениях на судебных процессах. Практически ежедневно под руководством акимата заседала межведомственная рабочая группа.





В прокуратуре называют причины возникновения проблем с дольщиками. Их несколько, но основные - это неверные экономические расчеты и недобросовестность застройщиков. Косвенно - доверчивость граждан.





7 апреля 2016 г. после долгих обсуждений Парламентом был принят новый закон «О долевом участии в жилищном строительстве», который введен в действие с 10 октября.





"Новый закон предъявляет высокие требования строительным компаниям, решившим привлечь деньги дольщиков. Это наличие арендованного у государства или собственного земельного участка, опыт работы, проектно-сметная документация объекта и др.", - рассказали в ведомстве.