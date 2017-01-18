В Алматы практически не осталось проблемных дольщиков

Проблемы с долевым строительством возникли в Казахстане с началом мирового экономического кризиса в 2007 году. Особенно, что естественно, пострадали алматинцы как жители крупнейшего города страны, отмечают в пресс-службе прокуратуры Алматы.

Люди усвоили законы рынка: вложив деньги, стремились получить дивиденды. А строительные компании беззастенчиво присваивали миллионы долларов.

В итоге у 16 201 дольщика возникли проблемы.

«На сегодняшний день проблемными можно считать 81. Таким образом, решены проблемы 97% дольщиков. Помочь обманутым вкладчикам решило государство. В процесс активно включились сотрудники акимата Алматы, прокуратуры, полиции и других уполномоченных органов», - сообщили в прокуратуре.

Чтобы защитить интересы тысячи дольщиков, прокуратурой города были поданы десятки исковых заявлений в суд, представители ведомства участвовали в многочисленных прениях на судебных процессах. Практически ежедневно под руководством акимата заседала межведомственная рабочая группа.

В прокуратуре называют причины возникновения проблем с дольщиками. Их несколько, но основные - это неверные экономические расчеты и недобросовестность застройщиков. Косвенно - доверчивость граждан.

7 апреля 2016 г. после долгих обсуждений Парламентом был принят новый закон «О долевом участии в жилищном строительстве», который введен в действие с 10 октября.

«Новый закон предъявляет высокие требования строительным компаниям, решившим привлечь деньги дольщиков. Это наличие арендованного у государства или собственного земельного участка, опыт работы, проектно-сметная документация объекта и др.», - рассказали в ведомстве.

Чтобы не потерять собственные деньги, став участником долевого строительства, прокуратура города Алматы советует придерживаться 4 основных правил.

Первое правило: при вложении средств обязательно попросите застройщика ознакомить вас с разрешением акимата на привлечение денег дольщиков (разрешение должно быть выдано после 10 октября 2016 г.).

Второе правило: если разрешения акимата у застройщика нет, то ознакомьтесь с договором о предоставлении гарантии завершения объекта, заключаемого с АО «Фонд гарантирования жилищного строительства». Это тоже законно.

Третье правило: посетите сайт акимата Алматы, раздел «Строящиеся объекты» и убедитесь, что застройщик предоставил вам достоверные сведения о наличии разрешения акимата или договора с фондом. гарантирования.

Четвертое правило: после выполнения указанных трех правил вы можете заключить только договор о долевом участии в жилищном строительстве. Заключение других договоров будет считаться недействительным.