Музыка и хорошая «шумка» теперь не помешают спецсигналам

Занятная технология получила название EVAM System. И это вовсе не очень громкая сирена или особенно яркие маячки. Разработка студентов Королевского технологического института работает весьма интересным способом. Вне зависимости от того, что слушает автомобилист, система способна глушить музыку в салоне машины и передавать на FM-волнах голосовые сообщения, к примеру о приближающейся карете скорой помощи, сообщает kolesa.kz





При этом сигнал рассылается не тогда, когда автомобиль экстренных служб буквально упёрся в препятствие в виде машины с нерадивым водителем, а заблаговременно. Кому именно и в какой момент передать сообщение, решает специальный алгоритм, учитывающий в расчётах дорожную ситуацию.





Пока EVAM System не применяется повсеместно, однако её уже начали испытывать на дорогах общего пользования в Швеции.