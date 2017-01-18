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Музыка и хорошая «шумка» теперь не помешают спецсигналам

18 января 2017, 15:07

В Швеции придумали новый способ оповещения водителей о приближении автомобилей экстренных служб.


Занятная технология получила название EVAM System. И это вовсе не очень громкая сирена или особенно яркие маячки. Разработка студентов Королевского технологического института работает весьма интересным способом. Вне зависимости от того, что слушает автомобилист, система способна глушить музыку в салоне машины и передавать на FM-волнах голосовые сообщения, к примеру о приближающейся карете скорой помощи, сообщает kolesa.kz.

При этом сигнал рассылается не тогда, когда автомобиль экстренных служб буквально упёрся в препятствие в виде машины с нерадивым водителем, а заблаговременно. Кому именно и в какой момент передать сообщение, решает специальный алгоритм, учитывающий в расчётах дорожную ситуацию.

Пока EVAM System не применяется повсеместно, однако её уже начали испытывать на дорогах общего пользования в Швеции.

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