Музыка и хорошая «шумка» теперь не помешают спецсигналам
18 января 2017, 15:07
В Швеции придумали новый способ оповещения водителей о приближении автомобилей экстренных служб.
Занятная технология получила название EVAM System. И это вовсе не очень громкая сирена или особенно яркие маячки. Разработка студентов Королевского технологического института работает весьма интересным способом. Вне зависимости от того, что слушает автомобилист, система способна глушить музыку в салоне машины и передавать на FM-волнах голосовые сообщения, к примеру о приближающейся карете скорой помощи, сообщает kolesa.kz.
При этом сигнал рассылается не тогда, когда автомобиль экстренных служб буквально упёрся в препятствие в виде машины с нерадивым водителем, а заблаговременно. Кому именно и в какой момент передать сообщение, решает специальный алгоритм, учитывающий в расчётах дорожную ситуацию.
Пока EVAM System не применяется повсеместно, однако её уже начали испытывать на дорогах общего пользования в Швеции.
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