Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа
18 января 2017, 15:24
Золотистые волоски на голове насекомого напомнили ученому прическу Трампа.
Канадский ученый Вазрик Назари открыл в Калифорнии новый вид моли и назвал ее Neopalpa donaldtrumpi - в честь избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Русская служба BBC.
Как пояснил Назари, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа.
"Называя этот вид в честь 45-го президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - отмечает Назари.
Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.
Это первое насекомое, названное в честь избранного президента Соединенных Штатов.
На сегодняшний день девять видов животных и насекомых носят имя действующего президента страны Барака Обамы, в том числе рыба, паук и червь-паразит.
Фото: REUTERS
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4839878-2a0a97c74718da05f2a2030ce4ad9aa5
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
читайте также