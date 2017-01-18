Канадский ученый назвал новый вид моли в честь Трампа

Канадский ученый Вазрик Назари открыл в Калифорнии новый вид моли и назвал ее Neopalpa donaldtrumpi - в честь избранного президента США Дональда Трампа, сообщает Русская служба BBC





Как пояснил Назари, голову насекомого покрывают золотистые волоски, что очень напомнило ему прическу Трампа.





"Называя этот вид в честь 45-го президента США, я надеюсь привлечь внимание общественности к разнообразию малоизученной микрофауны Северной Америки", - отмечает Назари.





Насекомое с размахом крыльев около сантиметра обитает на юге Калифорнии и в мексиканском штате Нижняя Калифорния.





Это первое насекомое, названное в честь избранного президента Соединенных Штатов.





На сегодняшний день девять видов животных и насекомых носят имя действующего президента страны Барака Обамы, в том числе рыба, паук и червь-паразит.



