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ItalDesign показал фрагмент нового спорткара

18 января 2017, 15:34

Это был первый проект студии, в котором не участвовал ее создатель Джорджетто Джуджаро.


Знаменитое итальянское кузовное ателье ItalDesign, принадлежащее концерну Volkswagen Group, опубликовало фрагментарное изображение своей новой работы, которая будет представлена весной на автосалоне в Женеве. На тизере показана высокотехнологичная шестиугольная фара.



Изображение сопровождается загадочным сообщением: «This year we will shine a light on 5 special stories. For 5 visionary collectors». Судя по всему, новый автомобиль будет выпущен ограниченной серией в пять экземпляров. Предыдущий тизер, распространенный в прошлом месяце, указывает на то, что новая машина получит электрическую силовую установку. Других подробностей пока нет.



На прошлогоднем Женевском моторшоу ItalDesign показал концептуальный электрокар GT Zero в кузове шутинг-брейк. Это был первый проект студии, в котором не участвовал ее создатель Джорджетто Джуджаро. В 2015 году он продал остававшуюся у него долю акций «Фольксвагену», но при этом не оставил профессию автомобильного дизайнера. Прошлым летом китайский стартап Techrules нанял Джорджетто Джуджаро и его сына Фабрицио для разработки серийной версии гибридного суперкара с микротурбогенератором.

Текст: Александр Орехов
Фото: ItalDesign

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