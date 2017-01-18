ItalDesign показал фрагмент нового спорткара
18 января 2017, 15:34
Это был первый проект студии, в котором не участвовал ее создатель Джорджетто Джуджаро.
Знаменитое итальянское кузовное ателье ItalDesign, принадлежащее концерну Volkswagen Group, опубликовало фрагментарное изображение своей новой работы, которая будет представлена весной на автосалоне в Женеве. На тизере показана высокотехнологичная шестиугольная фара.
Изображение сопровождается загадочным сообщением: «This year we will shine a light on 5 special stories. For 5 visionary collectors». Судя по всему, новый автомобиль будет выпущен ограниченной серией в пять экземпляров. Предыдущий тизер, распространенный в прошлом месяце, указывает на то, что новая машина получит электрическую силовую установку. Других подробностей пока нет.
На прошлогоднем Женевском моторшоу ItalDesign показал концептуальный электрокар GT Zero в кузове шутинг-брейк. Это был первый проект студии, в котором не участвовал ее создатель Джорджетто Джуджаро. В 2015 году он продал остававшуюся у него долю акций «Фольксвагену», но при этом не оставил профессию автомобильного дизайнера. Прошлым летом китайский стартап Techrules нанял Джорджетто Джуджаро и его сына Фабрицио для разработки серийной версии гибридного суперкара с микротурбогенератором.
Текст: Александр Орехов
Фото: ItalDesign
Via cartimes
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