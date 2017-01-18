В составе совета директоров АО «Казтелерадио» произошли изменения , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу компании.









Новыми членами Совета директоров избраны Хамитов Бекболат Сабитович и Чокин Таир Канатович, который также будет выполнять функции независимого директора АО «Казтелерадио».





Хамитов Бекболат Сабитович









Заместитель Председателя Правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

В 1995 году окончил Республиканскую физико-математическую школу, г. Алматы

В 2002 году получил степень бакалавра наук Университета Массачусетс, Бостон, МА, США. Специальность – Менеджмент и Экономика

Трудовую деятельность начал в американской нефтегазовой компании Chevron

В 2004 - 2008 годы руководящая должность в АО «Центр маркетингово-аналитических исследований».

С 2011 по 2014 годы руководил филиалом в г. Астана ТОО «Al Falah Investment Management (Kazakhstan)», Казахстано-Абу-Дабийского инвестиционного фонда.

В 2014 - 2016 годы возглавлял АО «Единый регистратор ценных бумаг», являющейся инфраструктурной компанией рынка ценных бумаг.

В 2017 году избран Председателем Совета директоров АО «Казтелерадио».





Чокин Таир Канатович

Член Совета директоров, Независимый директор АО «Казтелерадио».

Окончил THE WHARTON SCHOOL, UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA (Филадельфия, США) в 2011 году.

В 2002-2006 гг. обучался в KAZAKHSTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT, ECONOMICS AND STRATEGIC RESEARCH (KIMEP).

С января 2016 года назначен членом Совета директоров-Независимым директором АО «Казтелерадио».

С 2014 года занимал должность Директора по проектам в ТОО «Горное бюро».

В 2009-2011 гг. работал в BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH.

В 2009-2011 гг. занимал должность старшего трейда в ROYAL BANK OF SCOTLAND (RBS)/ABN AMRO BANK.



