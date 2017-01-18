Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (701) 737-85-12
 
Новости за сегодня

Д.Назарбаева: Информбезопасность – один из приоритетов в обеспечении нацбезопасности страны

18 января 2017, 17:08

Депутаты Сената обсудили итоги реализации Концепции информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года.


В мероприятии приняли участие сенаторы и представители заинтересованных государственных органов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.

Открывая встречу, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева отметила, что информационная безопасность является одним из долгосрочных и приоритетных направлений развития системы обеспечения национальной безопасности в целом.

Выступивший с докладом вице-министр информации и коммуникации Алан Ажибаев проинформировал депутатов об основных итогах реализации Концепции. В частности, он остановился на состоянии развития технологий и телекоммуникаций, обеспечении безопасности информационных систем, повышении доли отечественного контента в СМИ, а также совершенствовании нормативно-правовой базы.

Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Дмитрий Голобурда рассказал о дальнейших планах его ведомства по противодействию актуальным угрозам в информационной сфере.

В обсуждении приняли участие сенаторы М. Алтынбаев, Н. Абыкаев, И. Адырбеков, С. Джаксыбеков, Г. Ким. В ходе дискуссии поднимались вопросы разработки стратегических документов, призванных регулировать данную сферу в предстоящий период. Парламентарии интересовались решением проблемы технологического и кадрового обеспечения информационной безопасности, а также отдельными аспектами межведомственного взаимодействия по данному вопросу.

«Завершая встречу, председатель Комитета Д. Назарбаева подчеркнула, что выработанные по итогам обсуждения рекомендации будут направлены в правительство, а также учтены в ходе дальнейшей законотворческой работы», - говорится в сообщении.



Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
читайте также