Д.Назарбаева: Информбезопасность – один из приоритетов в обеспечении нацбезопасности страны
18 января 2017, 17:08
Депутаты Сената обсудили итоги реализации Концепции информационной безопасности Республики Казахстан до 2016 года.
В мероприятии приняли участие сенаторы и представители заинтересованных государственных органов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу палаты.
Открывая встречу, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Дарига Назарбаева отметила, что информационная безопасность является одним из долгосрочных и приоритетных направлений развития системы обеспечения национальной безопасности в целом.
Выступивший с докладом вице-министр информации и коммуникации Алан Ажибаев проинформировал депутатов об основных итогах реализации Концепции. В частности, он остановился на состоянии развития технологий и телекоммуникаций, обеспечении безопасности информационных систем, повышении доли отечественного контента в СМИ, а также совершенствовании нормативно-правовой базы.
Вице-министр оборонной и аэрокосмической промышленности Дмитрий Голобурда рассказал о дальнейших планах его ведомства по противодействию актуальным угрозам в информационной сфере.
В обсуждении приняли участие сенаторы М. Алтынбаев, Н. Абыкаев, И. Адырбеков, С. Джаксыбеков, Г. Ким. В ходе дискуссии поднимались вопросы разработки стратегических документов, призванных регулировать данную сферу в предстоящий период. Парламентарии интересовались решением проблемы технологического и кадрового обеспечения информационной безопасности, а также отдельными аспектами межведомственного взаимодействия по данному вопросу.
«Завершая встречу, председатель Комитета Д. Назарбаева подчеркнула, что выработанные по итогам обсуждения рекомендации будут направлены в правительство, а также учтены в ходе дальнейшей законотворческой работы», - говорится в сообщении.
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